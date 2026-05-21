11:05, 21 мая 2026Россия

Появились подробности взрыва с пострадавшими на уроке в российской школе

Mash: Взорвавшуюся на уроке в пермской школе петарду нашел на улице ученик
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ученик школы № 8 в Чайковском Пермского края нашел взорвавшуюся на уроке петарду на улице две недели назад. Подробности о происшествии с тремя пострадавшими появились у Ural Mash в Telegram.

Речь идет о пиротехническом изделии «Сигнал охотника», которое используется для подачи световых и звуковых сигналов.

О взрыве в российской школе стало известно утром 21 мая. Как сообщили в Минобразования региона, пострадавших пятиклассников осмотрели сотрудники скорой помощи. У детей зафиксировали ожоги. Одного из них направили в приемное отделение больницы.

Ранее в Ростовской области в руках 17-летней ученицы школы города Миллерово взорвалась страйкбольная граната. В результате девушка получила ожоги рук. Следственный комитет сообщил «Ленте.ру» о возбуждении уголовного дела, а также предоставил видео из класса, где случился взрыв.

