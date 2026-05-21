11:12, 21 мая 2026Мир

В МИД России оценили планы США проверить биолаборатории на Украине

Захарова: Проверка США биолабораторий на Украине — это шаг к признанию проблемы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: attakorn sanguanwong / Shutterstock / Fotodom

Москва положительно оценивает планы США провести расследование деятельности американских биологических лабораторий за рубежом, включая объекты на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нынешние откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет», — сказала она.

Захарова указала, что Россия продолжит работу на профильных международных площадках для решения проблемы, связанной с военно-биологической деятельностью США рядом с российскими границами.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала расследование деятельности более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. По словам главы нацразведки США, более 40 из находящихся на рассмотрении биолабораторий расположены на Украине.

