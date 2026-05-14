Преображение иконописца впечатлило пользователей сети

Фотограф Дарья Горшкова из Москвы преобразила мужчину зрелого возраста Григория и впечатлила пользователей сети его снимками. Ролик с результатом работы она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Специалистка с никнеймом dariera увидела героя ее будущей съемки, который впечатлил собственной внешностью. На кадрах мужчина предстал с длинной бородой, в темных брюках и куртке. Горшкова подсела к нему за стол и захотела познакомиться, предложив сделать бесплатную фотосессию и договорившись об удобной дате съемки. Выяснилось, что Григорий работает иконописцем.

Затем фотограф показала получившиеся кадры, на которых Григорий позировал с укладкой и в стильных образах. Зрителей восхитили снимки Горшковой, о чем они написали в комментариях.

«Боже, что за чудесная история случилась. Дедушка действительно очень фактурный, и вы так красиво передали его красоту», «Невероятно!», «Сейчас еще бренды заметят этого абсолютно фантастического героя и будут звать на съемки», «Я был рядом, когда ты подошла к этому дедушке, и видел, как он сначала засмущался, а потом буквально расцвел!», «Дедушка из GQ», — написали они.

