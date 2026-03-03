Реклама

10:31, 3 марта 2026

В российских школах введут новый обязательный экзамен

Кравцов: В школах России введут устный экзамен по истории для девятиклассников
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В российских школах введут обязательный устный экзамен по истории, который будут сдавать все ученики девятых классов перед основным государственным экзаменом. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению, пишет «Интерфакс».

Новый экзамен появится с 2027-2028 учебного года и будет «проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации». Испытание проверит, «как думает, размышляет школьник», подчеркнул министр.

В свою очередь, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский уточнил, что экзамен будет проходить в форме собеседования.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор захотели изменить расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Ведомства предложили сделать 5 июня дополнительным днем для сдачи экзамена по русскому языку, а 9 июня назначить днем пересдачи математики.

