В российских школах введут новый обязательный экзамен

Кравцов: В школах России введут устный экзамен по истории для девятиклассников

В российских школах введут обязательный устный экзамен по истории, который будут сдавать все ученики девятых классов перед основным государственным экзаменом. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению, пишет «Интерфакс».

Новый экзамен появится с 2027-2028 учебного года и будет «проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации». Испытание проверит, «как думает, размышляет школьник», подчеркнул министр.

В свою очередь, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский уточнил, что экзамен будет проходить в форме собеседования.

