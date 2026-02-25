Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 25 февраля 2026Россия

В России захотели внести изменения в проведение ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор предложили изменить расписание ЕГЭ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минпросвещения и Рособрнадзор предложили изменить расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом говорится в проекте приказа, пишет РИА Новости.

Так, 5 июня могут сделать дополнительным днем для сдачи экзамена по русскому языку, а 9 июня могут назначить днем пересдачи математики.

В документе отмечается, что это делается в целях обеспечения безопасности школьников в приграничных регионах России, а также для исключения рисков массового подвоза участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные от границы муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что родительский контроль при проведении единого государственного экзамена получит более оперативный механизм реагирования. При этом, по его словам, вводить совершенно новые подходы к проверке выпускников для допуска на экзамен не планируется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Венгрии назвали ответственных за блокировку нефтепровода «Дружба»

    Мерцу посоветовали посетить Москву

    В Петербурге стало меньше одного вида жилья

    В Госдуме заявили о провале Зеленского

    Опубликованы лучшие фотографии животных 2026 года

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Звезда российских сериалов назвала Кологривого заботливым папой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok