В Рособрнадзоре рассказали об изменениях при проведении ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: Родительский контроль при проведении ЕГЭ станет более оперативным

Родительский контроль при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) получит более оперативный механизм реагирования. Об изменениях рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, вводить совершенно новые подходы к проверке выпускников для допуска на экзамен не планируется.

«Кроме ситуации с родителями. Родительский контроль у нас получит более оперативный механизм реагирования», — пояснил Музаев.

Также не предвидится и изменений в непосредственной процедуре проведения экзаменов как после девятого, так и после одиннадцатого классов.

«По сравнению с прошлом годом у нас серьезных, кардинальных изменений нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ И ОГЭ в 2026 году. Речь шла о Белгородской, Брянской и Курской областях.