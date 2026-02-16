Выпускникам ряда регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ в 2026 году

Выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году. Речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова передает РИА Новости.

Как пояснил министр, в этих регионах у выпускников будет возможность выбрать сдавать выпускной экзамен или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации. Формат будет доступен для тех образовательных организаций, которые войдут утвержденный список.

«Решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации было принято в связи с сохранением неспокойной ситуации в приграничных регионах», — уточнил Кравцов.

