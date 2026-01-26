В России начали бороться со шпаргалками школьников к ЕГЭ

«Ъ»: Минпросвещения готовит запрет на распространение решений ЕГЭ

В России начали бороться со шпаргалками школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как выяснил «Ъ», Минпросвещения готовит запрет на распространение решений ЕГЭ. Ведомство намерено приравнять ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) к информации о способах суицида, рецептах изготовления наркотиков и пропаганде гомосексуальности (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Такой законопроект подготовили для педагогической экспертизы. Как утверждает «Ъ», в случае его принятия популярные у учеников сайты с «готовыми домашними заданиями» начнут блокировать. Также запрещено будет публиковать задания ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ за предыдущие годы.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ нужно отменять вслед за Болонской системой.