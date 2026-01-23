В Госдуме предложили отменить ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Толстой: ЕГЭ нужно отменять вслед за Болонской системой

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) наряду с обязательным государственным экзаменом (ОГЭ) нужно последовательно отменять вслед за Болонской системой образования, все это является «калькой с Запада». С таким предложением выступил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, сообщает в пятницу, 23 января, РИА Новости.

«Я считаю, что нужно последовательно отменять ЕГЭ, возвращать традиционную систему образования, состоящую из выпускных и вступительных экзаменов», — сказал он.

Летом 2025 года Минобрнауки сообщало, что российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года. К этому моменту ведомство подготовит и утвердит все необходимые правовые акты. Студентов, которые учатся по старой системе, изменения не затронут, они смогут завершить образование согласно начатой программе. Изменения связаны с выходом России из Болонской системы в 2022 году.