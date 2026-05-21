Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:32, 21 мая 2026Мир

МИД раскритиковал статью о планах Кубы ударить беспилотниками по США

МИД раскритиковал статью о планах Кубы ударить дронами по США
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В МИД России назвали провокацией статью американского издания Axios, в которой говорилось о том, что Куба якобы располагает беспилотниками и планирует нанести удары по целям в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

На брифинге дипломат подчеркнула, что либо автор статьи «сошел с ума», либо следует говорить о намеренной провокации, которая должна начать формировать общественное мнение.

«Еще какое-то количество лет назад мы бы сказали, что такое невозможно, что сохраняется здравомыслие у людей. Но в эпоху соцсетей и клипового сознания и дипфейков, такая провокационная обработка может иметь реальное целеполагание», — сказала Захарова.

Также Захарова заявляла, что любая агрессия в отношении россиян в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике получит незамедлительный ответ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Семья случайно купила чужой прах

    Ушедший из России производитель машин столкнулся с угрозой коллективного иска

    МИД раскритиковал статью о планах Кубы ударить беспилотниками по США

    Россиянам назвали снижающие риск тромбоза продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok