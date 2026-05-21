МИД раскритиковал статью о планах Кубы ударить беспилотниками по США

МИД раскритиковал статью о планах Кубы ударить дронами по США

В МИД России назвали провокацией статью американского издания Axios, в которой говорилось о том, что Куба якобы располагает беспилотниками и планирует нанести удары по целям в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

На брифинге дипломат подчеркнула, что либо автор статьи «сошел с ума», либо следует говорить о намеренной провокации, которая должна начать формировать общественное мнение.

«Еще какое-то количество лет назад мы бы сказали, что такое невозможно, что сохраняется здравомыслие у людей. Но в эпоху соцсетей и клипового сознания и дипфейков, такая провокационная обработка может иметь реальное целеполагание», — сказала Захарова.

