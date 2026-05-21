16:39, 21 мая 2026

Мировой рынок нефти получил тревожный прогноз

Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Летом 2026 года нефтяные рынки могут оказаться в красной зоне по причине истощения мировых запасов и роста спроса в разгар туристического сезона. Об этом предупредил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Его процитировал канал CNBC.

По его словам, чтобы разрешить сложившуюся проблему, нужно добиться полного и безоговорочного возобновления работы Ормузского пролива. Однако, если добыча и транспортировка нефти по этому маршруту не возобновятся, то выход рынков в красную зону произойдет уже в июле или августе.

До этого МЭА заявляло о самых серьезных потрясениях этого сегмента глобальной торговли за всю историю. Обычно через Ормузский пролив проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, но с начала ударов по Ирану 28 февраля судоходство практически остановилось.

По словам Бироля, самые болезненные последствия ощутят развивающиеся страны Азии и Африки.

В свою очередь, руководитель отдела стратегии по европейским акциям в Barclays Лидия Рейнфорт заявила, что даже если пролив откроется завтра, на нормализацию ситуации уйдет очень много времени.

Ранее Бироль предупреждал, что нынешних резервов нефти хватит всего на несколько недель. Когда они иссякнут, возникнет угроза усиления глобального энергокризиса.

