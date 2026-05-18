Мир предупредили о критически низком уровне запасов нефти

Глава МЭА Бироль: Коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель

Мировой энергорынок столкнулся с критически низким уровнем коммерческих запасов нефти. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Reuters.

Нынешних резервов, пояснил он, хватит всего на несколько недель. После этого коммерческие запасы сырья фактически исчерпаются, что создаст угрозу усиления глобального энергокризиса, предупредил руководитель международной отраслевой организации.

Активное высвобождение стратегических резервов ведущими западными и азиатскими странами, добавил Бироль, на некоторое время отсрочило дедлайн, однако не решило проблему. Эти потоки (дополнительные 2,5 миллиона баррелей в сутки) не являются бесконечными, констатировал Бироль.

В случае затяжной блокады Ормузского пролива, отмечал ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок столкнется с новой фазой кризиса грядущим летом. Повышенный спрос на кондиционеры и туристические поездки, предупредил он, усилят дисбаланс глобального спроса и предложения нефти. При таком раскладе мировые цены на сырье могут обновить исторический максимум и подняться до 180 долларов за баррель, заключил аналитик.