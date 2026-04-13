17:27, 13 апреля 2026Экономика

Будущий премьер Венгрии высказался об импорте российской нефти

Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Венгрия продолжит закупать российскую нефть. Об этом заявил лидер победившей на венгерских парламентских выборах партии «Тиса» и будущий глава правительства этой страны Европейского союза (ЕС) Петер Мадьяр. Его процитировало Bloomberg.

Он также надеется, что после завершения украинского конфликта ЕС снимет с России санкции.

Как подчеркнуло издание The New Yotk Times, Мадьяр ясно дал понять, что не собирается полностью разрывать связи с Москвой, учитывая энергетическую зависимость Венгрии от России. Предполагается, что это сохранит за Москвой некоторое влияние в Венгрии.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, Венгрия может сохранить заинтересованность в импорте российских энергоресурсов. Однако в этом вопросе недостаточно доброй воли Будапешта или Москвы, так как Киев может блокировать поставки даже тогда, когда Россия и Венгрия стремятся к развитию взаимоотношений.

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

    Вербовщик рассказал об откровенном разговоре с молодым россиянином перед отправкой на СВО

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся памятник военным

    Мужчины вынудили пенсионера продать жилье и поплатились

    Патрушев указал на украинский след в атаках на газопроводы

    Все новости
