16:52, 13 апреля 2026

В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Объективно Венгрия может сохранить заинтересованность в поставках российских энергоресурсов, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Новиков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является союзником России. По его словам, он выступал не как пророссийский политик, а как европеец, который не хочет вести войну и считает, что нужно договориться о тех моделях решения вопросов безопасности, которые устроят всех.

Новиков отметил, что в вопросе поставки российских энергоресурсов недостаточно доброй воли Москвы, России и Венгрии, поскольку действия президента Владимира Зеленского позволяют блокировать поставки даже тогда, когда страны стремятся к развитию взаимоотношений. Между тем, предыдущий премьер Венгрии проиграл, а новому премьеру предстоит сформировать свое правительство, добавил он.

«И здесь взамен логики избирательной кампании, в ходе которой он отрабатывал повестку, которая позволяла ему оппонировать с Орбаном, наступит рутина будней. Нужно будет обеспечивать венгерскую экономику возможностями для того, чтобы она могла функционировать, в том числе в зимний сезон. Поэтому объективно Венгрия может сохранить заинтересованность в поставках российских энергоресурсов. Другое дело, что в части блокировок возможных общеевропейских траншей, на что шел Орбан со своей командой, нынешние венгерские власти вряд ли пойдут», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия сразу начала требовать от лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра улучшения отношений с Украиной и реализации давно требуемых реформ для разблокировки 35 миллиардов евро замороженных средств Евросоюза после победы на парламентских выборах в Венгрии.

