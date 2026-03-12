Россиянка побывала в Германии и описала страну словами «за тобой все время присматривают»

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Германии и описала страну словами «за тобой все время присматривают». Своими впечатлениями после поездки она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, сначала она считала многие факты о Германии мифами, однако убедилась в обратном после поездки в страну. Например, тревел-блогерша отметила, что немцы пристально следят друг за другом. «Знаю, что то же самое происходит зачастую на работе: все с тобой мило общаются, но никто не постесняется написать на тебя жалобу начальству, если что-то сделаешь не так», — добавила она.

Также россиянку удивило, что местные соблюдают во всем идеальный порядок и стараются не мешать другим. Например, в стране нельзя шуметь по воскресеньям. «Даже пылесос или стиральная машинка могут создать дискомфорт соседям», — добавила она. Автор публикации призналась, что с трудом представляет в России отсутствие каких-либо открытых магазинов в этот день. Но для немцев — это уже норма, они стараются закупаться в течение недели, пояснила Елена.

Удивило российскую туристку и то, что в Германии никто не обращается в больницу без повода. «В Германии никто просто так не вызывает скорую, только в критичных ситуациях. Потому что иначе вызов придется оплачивать, а чек от 200 евро и выше», — заключила она.

Незадолго до этого Елена описала привычки немцев фразой «стоит перенять». Ее восхитило, что местные ежедневно прибирают территорию вокруг своих домов.