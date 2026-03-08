Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:33, 8 марта 2026Путешествия

Россиянка побывала в Германии и описала привычки немцев фразой «стоит перенять»

Алина Черненко

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Германии и описала несколько привычек местных жителей фразой «стоит перенять». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая привычка немцев, на которую обратила внимание автор публикации, — ежедневно прибирать территорию вокруг своих домов. Они подметают тротуар, убирают листья осенью и чистят снег зимой.

Материалы по теме:
«Для нас, русских, это культурный шок» История россиянки, уехавшей в Германию. Почему ей понравилось там, несмотря на яркие минусы?
«Для нас, русских, это культурный шок»История россиянки, уехавшей в Германию. Почему ей понравилось там, несмотря на яркие минусы?
8 апреля 2025
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
«Смотрят как на дикость». Какие привычки и традиции россиян пугают иностранцев?
20 октября 2025

Вторая полезная привычка жителей Германии — убирать за питомцами на прогулках. По словам Елены, каждый хозяин собаки носит с собой пакетики — этот вопрос даже не обсуждается в обществе. «Если же кто-то вдруг этого не делает, соседи обязательно сделают замечание и сообщат, чтобы проучить нарушителя штрафом», — добавила она.

Третья привычка, о которой рассказала путешественница, — делать живую изгородь из цветов и растений вместо заборов. По ее мнению, это выглядит «гораздо мягче и приятнее».

Кроме того, немцы паркуют машины аккуратно, чтобы можно было проехать на велосипеде и пройти с коляской, всегда здороваются даже с незнакомцами, жалуются, если видят нарушения, чтобы соблюдался порядок, задумываются о пенсии с молодости и разделяют работу и личную жизнь.

«Когда я жила в немецкой семье, я заметила одну вещь. Их жизнь не выглядела напряженной или хаотичной. Она была спокойной, предсказуемой и очень упорядоченной», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в немецком супермаркете и описала один популярный продукт на полках словами «плавают сосиски в рассоле». Она пояснила, что этот местный деликатес удобно хранить, он долго не портится и часто лежит в холодильнике «про запас».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Операция «Безумец». Как Иран планировал противостоять атакам США и Израиля?

    Военный эксперт высказался о потерях США в иранском конфликте

    Президент Ирана выступил с предупреждением

    В действиях США не увидели желания деблокировать Ормузский пролив

    Россиянка побывала в Германии и описала привычки немцев фразой «стоит перенять»

    В Иране определились с выбором нового верховного лидера

    Поведение США с Ираном описали фразой «перестали лить крокодиловы слезы»

    Определился победитель первого Гран-при нового сезона «Формулы-1»

    В Финляндии забеспокоились из-за разрыва отношений с Россией

    В США побоялись одного действия со стороны Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok