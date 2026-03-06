Реклама

Россиянка описала один продукт в Германии словами «плавают сосиски в рассоле»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в супермаркете в Германии и описала один популярный продукт на полках словами «плавают сосиски в рассоле». Впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала призналась, что любит немецкий деликатес, который представляет собой стеклянную или жестяную банку с закрученными в рассоле сосисками. Они полностью готовы к употреблению. «Такие сосиски называют Bockwurst или Wiener. Их удобно хранить, они долго не портятся и часто лежат в холодильнике "про запас". Наши сосиски обычно продаются просто в вакуумной упаковке, а вот формат сосисок в банке с рассолом не встречается», — отметила туристка.

Также она обратила внимание на то, что немцы обожают салаты с холодными макаронами и картофельный, которые также продаются полностью готовыми; соленый творог или творог с луком и суп в пакете. При этом одним из самых удивительных блюд является сырой фарш, который содержит специи: его намазывают на булку и едят с луком. «Для человека, выросшего в России, сама идея есть сырой фарш кажется неприятной. Но в Германии существуют очень строгие правила. Такой фарш можно продавать только в день приготовления, поэтому его покупают свежим и едят сразу», — объяснила россиянка.

Ранее эта блогерша объяснила причины долголетия китайцев. Автор публикации отметила, что жители КНР никогда не пьют холодное — для них приемлемой считается только теплая или горячая вода.

