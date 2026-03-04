Российская тревел-блогерша объяснила причины долголетия китайцев

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и узнала, в чем кроются причины долголетия местных жителей. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что китайцы никогда не пьют холодное — для них приемлемой считается только теплая или горячая вода. «В ресторанах стакан с горячей водой приносят официанты. Я сначала даже не поняла — зачем? Попросила холодную, чтобы попить, и на меня весь персонал смотрел так, будто я из другой вселенной», — добавила россиянка.

Женщина подчеркнула, что рацион у жителей КНР простой: в него входят супы, бульоны, рис и лапша, а также приготовленные на пару или тушеные овощи. Такая еда считается сытной, но не тяжелой для организма. Также китайцы употребляют много зелени, но «культуры десертов» в стране практически нет. «После еды пожилые люди чаще всего едят яблоки, груши, мандарины, ягоды. Сладкое — это фрукт, а не пирожное», — обратила внимание туристка.

Еще одной особенностью жизни китайцев, которая приводит к долголетию, блогерша считает повсеместную активность. Так, местные пенсионеры продолжают работать даже после окончания трудовых лет и активно занимаются спортом. При этом граждане Китая всегда закрываются от солнца. «Социальная активность воспринимается как естественная часть жизни. Никто не сидит дома или на лавочках. Кстати, здесь на остановках и на станциях метро нет скамеек, либо они большая редкость», — объяснила опытная путешественница.

