Россиянка описала особенности жизни в Европе словами «не смогла к ним привыкнуть»

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала особенности жизни местных фразой «не смогла к ним привыкнуть». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала рассказала, что провела в Германии месяц, остановившись у своих друзей. Она не сразу заметила, что в доме нет штор — вместо них используются жалюзи. Еще одной неожиданностью оказалось расположение стиральной машины — в таунхаусах подобная техника находится в общей прачечной.

«Я не тот человек, который копит вещи для стирки, как делают мои друзья, могу и одну футболку закинуть или еще что. Иногда делаю это уже перед сном. И вот потом через весь дом нести свои личные вещи не очень хочется, если честно», — отметила россиянка.

Кроме того, ее удивило, что немцы ходят по дому в уличной обуви, поскольку не считают это негигиеничным. «А вот друзья вынуждены это делать из-за низкой температуры воздуха в доме. Я гостила у них поздней осенью, отопление было включено на максимум, но все равно я замерзала, привыкла, что дома круглый год жарко», — заметила она.

Ранее эта же тревел-блоргерша пообщалась со знакомой немкой, которая назвала ей удивившие ее привычки россиянок. В частности, она не поняла, зачем женщины в России готовят «с запасом».

