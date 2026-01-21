Немка побывала в России и назвала удивившие ее привычки местных женщин

Тревел-блогерша Елена пообщалась со знакомой немкой, которая назвала ей удивившие ее привычки россиянок. Впечатлениями иностранки она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, европейка Мари, которая впервые побывала в России несколько лет назад, не смогла понять, почему местные жительницы ходят дома босиком. Она пояснила, что немецкие квартиры чаще с холодными плиточными полами, а температура в помещениях ниже, чем в России зимой.

Иностранка также удивилась, что россиянки не зацикливаются на экономии воды и света. «Однажды во время ужина я поставила посуду отмокать и оставила воду включенной. Мари стояла рядом и смотрела на это так, будто я совершаю какое-то преступление. Она осторожно поинтересовалась, не боюсь ли я огромных счетов за растрату воды», — написала автор публикации.

Елена пояснила, что в Германии к воде относятся экономно: посудомоечную машину включают только при полной загрузке, а кран без необходимости не открывают.

Еще одна привычка россиянок, поразившая Мари, — готовить с запасом. Елена накрыла для своей гостьи большой стол, и та долго не могла понять, для кого все это приготовлено.

«Когда я сказала, что у нас лучше пусть останется, чем кому-то не хватит, немка лишь покачала головой. А когда я еще и собрала ей еду с собой, она была искренне поражена гостеприимством русских женщин», — призналась блогерша.

Кроме того, для Мари было непривычно, что россиянки помешаны на уходе за собой, наряжаются даже ради похода за продуктами и готовятся к приходу мужа с работы.

