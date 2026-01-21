Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:28, 21 января 2026Путешествия

Немка побывала в России и назвала удивившие ее привычки местных женщин

Алина Черненко

Фото: pvproductions / Freepik

Тревел-блогерша Елена пообщалась со знакомой немкой, которая назвала ей удивившие ее привычки россиянок. Впечатлениями иностранки она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, европейка Мари, которая впервые побывала в России несколько лет назад, не смогла понять, почему местные жительницы ходят дома босиком. Она пояснила, что немецкие квартиры чаще с холодными плиточными полами, а температура в помещениях ниже, чем в России зимой.

Материалы по теме:
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024

Иностранка также удивилась, что россиянки не зацикливаются на экономии воды и света. «Однажды во время ужина я поставила посуду отмокать и оставила воду включенной. Мари стояла рядом и смотрела на это так, будто я совершаю какое-то преступление. Она осторожно поинтересовалась, не боюсь ли я огромных счетов за растрату воды», — написала автор публикации.

Елена пояснила, что в Германии к воде относятся экономно: посудомоечную машину включают только при полной загрузке, а кран без необходимости не открывают.

Еще одна привычка россиянок, поразившая Мари, — готовить с запасом. Елена накрыла для своей гостьи большой стол, и та долго не могла понять, для кого все это приготовлено.

«Когда я сказала, что у нас лучше пусть останется, чем кому-то не хватит, немка лишь покачала головой. А когда я еще и собрала ей еду с собой, она была искренне поражена гостеприимством русских женщин», — призналась блогерша.

Кроме того, для Мари было непривычно, что россиянки помешаны на уходе за собой, наряжаются даже ради похода за продуктами и готовятся к приходу мужа с работы.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с живущим 25 лет в Германии знакомым, который рассказал ей о чуждых для него местных особенностях. Россиянин так и не смог привыкнуть к прямолинейности немцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В России предсказали курс доллара в первом полугодии 2026 года

    Стоматолог получил 180 лет тюрьмы за изнасилования подчиненных и пациенток

    Описан возможный сценарий применения Россией «Орешника» с боевой начинкой

    В США рассказали об уникальной полезности «ядерного космического бомбардировщика»

    Доктор Мясников высказался об одной категории людей словами «как я их ненавижу»

    Глава МИД Финляндии пожаловалась на форум в Давосе из-за Украины

    Немка побывала в России и назвала удивившие ее привычки местных женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok