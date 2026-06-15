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09:23, 15 июня 2026Спорт

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор на ЧМ-2026

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор со счетом 1:0 в матче чемпионата мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Mike Segar / Reuters

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте. Его автором стал нападающий Амад Диалло.

Таким образом, африканская сборная набрала три очка и заняла второе место в группе Е. В следующем матче чемпионата мира она 20 июня встретится с командой Германии. Эквадор, идущий третьим в текущей турнирной таблице, 21-го числа сыграет со сборной Кюрасао, которая ранее разгромно проиграла немцам со счетом 1:7.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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