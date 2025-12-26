Названы возможные сроки появления в России исламского банка

Депутат Аксаков: Исламский банк может появиться в России в 2026 году

В настоящее время ведутся переговоры о создании в России исламского банка, подобного рода финорганизация может появиться в стране в следующем году. Об этом заявил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит «Интерфакс».

Обсуждения ведутся при участии бизнесменов, в том числе представителей исламского населения России, уточнил парламентарий. В переговорах также задействованы представители арабских государств. Реализация инициативы подразумевает создание не только исламского банка, но и его дочерней структуры на Ближнем Востоке, резюмировал Аксаков.

Депутат рассчитывает, что работа по созданию такой финансовой организации будет завершена в 2026 году. В этом вопросе удалось заручиться поддержкой Центробанка (ЦБ), уточнил Аксаков. «Институт (исламский банк — прим. «Ленты.ру») даст дополнительный импульс развитию партнерского финансирования в нашей стране», — заключил он.

Исламский банкинг подразумевает оказание финансовых услуг в соответствии с нормами шариата и исламской этики. В основе этой системы лежит принцип партнерства банка и клиента в распределении прибыли и убытка. «Ростовщичество» при такой системе считается «греховным делом», выдавать деньги под проценты в мусульманских странах нельзя. Вместо них используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России запустили осенью 2023 года. Первыми участниками стали Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня. В июле 2025-го Госдума во втором и третьем чтениях продлила эксперимент по исламскому банкингу в России на три года.