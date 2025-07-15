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14:27, 15 июля 2025Экономика

Эксперимент по исламскому банкингу в России продлили

Госдума продлила на три года эксперимент по исламскому банкингу в России
Вячеслав Агапов

Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock / Fotodom

Госдума во втором и третьем чтениях продлила эксперимент по исламскому банкингу в России на три года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ также позволяет участникам эксперимента в четырех регионах страны (Башкортостан, Дагестан, Татарстан и Чечня) проводить операции (сделки) взаимного страхования имущественных интересов членов обществ взаимного страхования, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, переводить денежные средства по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

«Законопроект призван обеспечить корректное и единообразное применение правил партнерского финансирования и повышение прозрачности, эффективности и привлекательности инструментов партнерского финансирования, в том числе для иностранных инвесторов (включая страны — члены Организации исламского сотрудничества). Для такой донастройки и оценки ее эффективности требуется время, ввиду чего оправдано продление срока эксперимента», — говорится в пояснительной записке.

Исламский банкинг запустили в России осенью 2023-го. Главным отличием данной системы от западных является отсутствие предоставления займов под проценты. Вместо них используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев призвал финансовые организации активнее переходить на исламский банкинг. Подобный инструмент в стране недоиспользован, несмотря на его колоссальный потенциал, добавил чиновник.

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