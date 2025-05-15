В Минфине призвали переходить на исламский банкинг

Глава департамента Минфина Яковлев восхитился потенциалом исламского банкинга

Инструмент исламского банкинга в России на сегодня недоиспользован, а его потенциал колоссален. Об этом на XVI международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что отрасль партнерского финансирования и исламского банкинга в стране регулируется в формате эксперимента, запущенного два года назад. За это время удалось протестировать часть процесса, а новой задачей должно стать развитие инструментов партнерского финансирования для бизнеса, в первую очередь в международном сотрудничестве.

Яковлев призвал перейти к практической реализации партнерства со странами организации исламского сотрудничества, для чего надо использовать механизмы, успешно работающие в других государствах.

По словам чиновника, его ведомство совместно с Центральным банком (ЦБ) подготовили законопроект о продлении эксперимента второго этапа еще на три года, до 2028 года. В рамках этой работы «будет расширена линейка инструментов, которые используются в рамках партнерского финансирования исламского банкинга».

Исламский банкинг запущен в России 1 сентября 2023 года. В качестве регионов, в которых используется эта модель, были выбраны Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Под исламским банкингом подразумевается ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Главным отличием такой финансовой модели считается отсутствие классических для западных организаций займов под проценты. Вместо них используются рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

В ноябре 2023 года зампред ЦБ Владимир Чистюхин жаловался, что в эксперименте по внедрению исламского банкинга принимает участие слишком малое количество легальных участников.