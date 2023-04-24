Названо число участников эксперимента по исламскому банкингу в России

Зампред ЦБ РФ Чистюхин: в эксперименте по исламскому банкингу примут участие 14 компаний

В России назвали число участников эксперимента по исламскому банкингу. Об этом сообщил первый зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин, его слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что Центробанк провел опрос 26 организаций из четырех российских регионов — Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. О планах участия в эксперименте по так называемому партнерскому финансированию заявили 14, причем 12 из них являются нефинансовыми организациями, то есть не находятся в поле регулирования и надзора регулятора. Компании довольно равномерно «распределены по территориям», в каждой из республик 3-4 участника, добавил Чистюхин.

Часть организаций, отказавшихся стать частью эксперимента, опасаются в первую очередь чрезмерного давления контролирующих органов и регулятивного бремени, сказал первый запмред ЦБ. Он считает, что в случае принятия закона об исламском банкинге необходимо будет наладить взаимодействие и диалог между государством и компаниями.

Чистюхин также заявил, что Центробанк ожидает принятия законопроекта Госдумой уже в весеннюю сессию. Эксперимент будет продолжаться два года, по его итогам будет принято решение о доработке механизма, его расширении, продлении или внесении окончательных изменений в законодательство.

Исламские законы запрещают ссужать деньги под проценты, поэтому у обычных банков нет продуктов, удовлетворяющих условиям партнерского финансирования. Последнее предполагает предоставление займов без взимания вознаграждения, то есть финансирование их в качестве посредника при заключении договоров лизинга или купли-продажи с рассрочкой, а также предоставление поручительств и денег компаниям через участие в уставных капиталах. Такой подход позволяет равномерно распределить риски.

О том, что в России захотели ввести исламский банкинг, стало известно в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

