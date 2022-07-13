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В России захотели узаконить исламский банкинг

«Ъ»: в России могут ввести исламский банкинг без процентных доходов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В России захотели ввести исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов. Об этом в среду, 13 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты, поэтому банки и другие кредитные организации с их стандартными продуктами не могут оказывать услуги исламского банкинга. Как сообщил изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документы, регулирующие исламский банкинг в России, могут быть внесены в палату до конца недели.

Согласно законопроекту, заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ), регулировать работу которых будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

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ОПФ будут предоставлять денежные займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника, заключая договоры купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность, участвуя в уставных капиталах юрлиц и (или) на условиях партнерства; предоставлять поручительства.

В пояснительной записке отмечается, что ОПФ основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга. «Передавая денежные средства ОПФ, инвестор участвует в прибылях и убытках организации партнерского финансирования, что исключает гарантированный возврат вложенной суммы»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа поясняют, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, у российских граждан и компаний возрастает «в инструментах партнерского (исламского) финансирования». В Центробанке заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это «даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора». В то же время в регуляторе указали, что проект требует тщательного обсуждения и поэтапного развития новой системы.

Ранее сообщалось, что все больше российских банков работают над подключением к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System). В настоящее время к CIPS, запущенной в начале 2015 года, подключились 23 российских банка. Система позволяет напрямую рассчитываться в юанях. Целью создания CIPS было развитие глобального использования юаней, а также защита от финансовой разведки США, которая имеет доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT.

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Марина Совина
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