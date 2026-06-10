Ушедший из России производитель отозвал сотни тысяч автомобилей

Reuters: Honda отозвала более 880 тысяч автомобилей в США

Honda отозвала более 880 тысяч автомобилей в США. О кампании ушедшего из России производителя сообщает Reuters.

По данным издания, под отзыв попал целый ряд моделей автобренда — Honda Pilot, Ridgeline, Passport и Acura MDX. Меры предприняты в связи с дефектами некоторых компонентов задней подвески, которые могут привести к потере управления и контроля. Пока компания не получала сообщений о травмах и авариях из-за указанных проблем.

По оценке производителя, дефект наблюдается менее чем у одного процента автомобилей.

В рамках отзывной кампании дилеры проверят задний подрамник, установят комплект для усиления заднего подрамника и, при необходимости, бесплатно отремонтируют или заменят компоненты заднего подрамника.

Ранее концерн Stellantis объявил об отзыве более 1,3 миллиона внедорожников и пикапов Jeep по всему миру из‑за риска возгорания. Владельцам рекомендовано ставить машины вдали от зданий и других автомобилей, пока неисправность не будет устранена.