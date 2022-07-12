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Российские банки начали переходить на китайскую систему

«Ведомости»: российские банки начали переходить на китайскую систему переводов CIPS

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Над подключением к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System) работают все больше российских банков. В том числе этим вопросом занимаются Росбанк и Газпромбанк, пишут «Ведомости».

В настоящее время к CIPS, запущенной в начале 2015 года, подключились 23 российских банка. Система позволяет напрямую рассчитываться в юанях. В этом году присоединились к ней БСПБ и «Абсолют банк». Источник издания сообщил о соответствующих переговорах Альфа-банка.

Целью создания CIPS было развитие глобального использования юаней, а также для защиты от финансовой разведки США, которая имеет доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT. Называть ее аналогом SWIFT некорректно, отмечают эксперты, так как последняя только помогает банкам обмениваться сообщениями для проведения трансакций, в то время как CIPS является именно системой расчетов.

По данным Bloomberg, большинство банков, подключенных к CIPS, по-прежнему общаются через SWIFT в силу разных причин. Для кого-то так просто привычнее, а другие кредитные организации просто не устанавливают специальный инструмент CIPS.

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Еще летом прошлого года в Центробанке говорили о возможности интеграции российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), но потом эта тема, как отмечает правления Национального платежного совета Алма Обаева, внезапно затихла. Она предположила, что санкции США, введенные после начала действий российских войск на Украине, заставили CIPS отказаться от идеи сотрудничества из-за опасности также попасть под ограничительные меры.

В свою очередь директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов замечает, что CIPS использует синтаксис форматов SWIFT и саму систему SWIFT как сервис доставки сообщений. Поэтому полноценно заменить SWIFT для российских банков не сможет.

Ранее сообщалось, что Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ» представил пилотную версию нового аналога SWIFT, работающего на блокчейне. Ее преимуществом называют невозможность отключения любого из участников.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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