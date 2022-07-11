Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России представили новый аналог SWIFT

«Платформа НТИ» заявила о готовности к тестированию российского аналога SWIFT на блокчейне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России готова новая версия собственного аналога SWIFT на блокчейне, пилотную версию представил технической оператор разработки Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках», — сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что отключить любого из участников системы невозможно: у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности. Блокчейн-технологии позволяют создать безопасные и надежные условия для всех участников, подчеркивают разработчики.

В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT, с отключением от которой ряд российских банков столкнулись после начала военной спецоперации России на Украине. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней, по данным регулятора, уже подключились 70 иностранных кредитных организаций. Подобные системы нужны, чтобы банки могли быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска
В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР
В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана
Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Погба вернулся в «Ювентус»
МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян
Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.