В России представили новый аналог SWIFT

«Платформа НТИ» заявила о готовности к тестированию российского аналога SWIFT на блокчейне

В России готова новая версия собственного аналога SWIFT на блокчейне, пилотную версию представил технической оператор разработки Центр компетенций НТИ «Технологии распределенных реестров СПбГУ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

«Пилотная версия децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями готова к тестированию и может быть использована в банках», — сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что отключить любого из участников системы невозможно: у каждого пользователя есть одинаковые права и возможности. Блокчейн-технологии позволяют создать безопасные и надежные условия для всех участников, подчеркивают разработчики.

В РФ уже работает аналог международной системы SWIFT, с отключением от которой ряд российских банков столкнулись после начала военной спецоперации России на Украине. Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального банка. К ней, по данным регулятора, уже подключились 70 иностранных кредитных организаций. Подобные системы нужны, чтобы банки могли быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами.