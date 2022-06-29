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Набиуллина анонсировала присоединение иностранных банков к российскому SWIFT

Глава ЦБ Набиуллина заявила о присоединении 70 иностранных банков к российcкому SWIFT

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Семьдесят иностранных банков присоединились к российскому аналогу системы межбанковских коммуникаций SWIFT. Решение кредитных организаций анонсировала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По данным главы ЦБ, к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог системы SWIFT) присоединились банки из 12 стран. В системе SWIFT зарегистрированы более 11 тысяч финансовых организаций более чем из 200 стран мира. Набиуллина также отметила, что многие партнеры опасаются вторичных санкций за присоединение к российской системе, поэтому Центробанк не будет перечислять присоединившиеся организации.

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C 14 июня Евросоюз отключил от SWIFT такие крупные российские банки, как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). В кредитных организациях заявили, что отсоединение от системы не скажется негативно на их работе, поскольку они заранее подготовились к такому развитию событий.

До этого от международной системы платежей SWIFT были отключены ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Синдром отмены: Россия
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Варвара Кошечкина
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