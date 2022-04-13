Китайская платежная система UnionPay отказалась помогать россиянам

«Ъ» сообщил о блокировке иностранными онлайн-магазинами платежей картами UnionPay из РФ

В России растет количество банков, которые предлагают клиентам выпустить карты китайской платежной системы UnionPay, чтобы помочь им расплачиваться при поездках за рубеж или покупках в иностранных интернет-магазинах. Однако оказалось, что иностранные эквайеры зачастую не проводят платежи с любых выпущенных в России карт, в том числе с UnionPay, пишет «Коммерсантъ».

Ажиотажный спрос на китайский вариант возник после ухода с рынка Visa и MasterCard, принявших такое решение из-за действий российской армии на Украине. Многие россияне согласились платить за обслуживание карт с UnionPay до 10 тысяч рублей в год, поскольку система работает в 180 странах мира, что гораздо больше, чем у ее российского аналога «Мир».

Однако получившие пластик сообщают о постоянных отказах от операций иностранных торговых точек и невозможности расплатиться за границей, например, в США. Как отмечают эксперты, санкциями такая политика не предусматривается, поэтому, скорее всего, решения по блокировке российских приняли сами эквайеры.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков предположил, что речь идет не о политическом, а о техническом решении. Эквайеры не хотят разбираться, какой банк попал под санкции и не использует ли он хитрости для обхода. Гораздо проще поставить блок на все платежи из страны, хотя правила платежной системы и запрещают такую политику.

Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова заметила, что UnionPay могла бы потребовать от участников обслуживать российские карты, так как система не может не замечать дискриминацию. Однако, по всей видимости, китайская сторона не собирается вмешиваться в происходящее. На запрос издания в компании не ответили.

Российские банки, сотрудничающие с UnionPay, официально проблему не афишируют, но в кол-центрах не скрывают, что не могут гарантировать возможность их использования за рубежом. В неофициальных беседах банкиры подтверждают трудности.

В настоящее время российские карты «Мир» принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также Абхазии и Южной Осетии.