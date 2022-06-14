Евросоюз отключит от SWIFT ряд российских банков

Евросоюз отключит от SWIFT три банка РФ с 14 июня в рамках санкций против России

В рамках очередного пакета санкций против России Евросоюз отключит ряд банков от системы SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, с 14 июня от SWIFT отключат такие российские банки, как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). В кредитных организациях заявили, что отсоединение от системы не вызовет негативных последствий для их работы, поскольку они заранее подготовились к этому развитию событий.

В частности, в Сбербанке заявили, что работают в обычном режиме, поэтому отключение от SWIFT не изменит ситуацию с международными расчетами. В МКБ подтвердили штатный ход операций внутри России и предупредили, что сроки проведения платежей за рубеж могут вырасти. В Россельхозбанке, в свою очередь, добавили, что в российской банковской системе есть все условия для автономной работы без перебоев.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Также организация запретила продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро в страну.