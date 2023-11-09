Центробанк России призвал активнее внедрять исламский банкинг

Первый зампред ЦБ Чистюхин призвал банки активнее использовать исламский банкинг

Эксперимент по внедрению в России исламского банкинга осложняется тем, что количество легальных участников пилотного проекта катастрофически мало. Об этом на заседании комитетов Госдумы по финансовой политике, по бюджету и налогам и по экономической политике заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, передает РИА Новости.

По его словам, и профессиональные участники финансового рынка (банки и микрофинансовые организации), и те, что не поднадзорны регулятору, входят в реестр очень осторожно. А задача оценивать серую зону для ЦБ достаточно сложна.

Чистюхин призвал власти регионов, которые проводят эксперимент, активнее общаться с бизнес-сообществом, чтобы он легализовал собственную деятельность и дал почву для оценки.

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания не исключила переход к более широкому распространению исламского банкинга в стране. Но перед этим необходимо оценить результат пилотного проекта.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал в России с 1 сентября. Пока работать по этой схеме можно в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В настоящее время реестр Центробанка содержит только три организации, участвующие в проекте.

Исламский банкинг предполагает соответствие работы принципам шариата, то есть отсутствие процентных доходов, запрет чрезмерного риска и вложения средств в определенные отрасли. Заниматься им в России могут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ).