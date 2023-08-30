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18:19, 30 августа 2023Экономика

Эксперимент с исламским банкингом начнется в России с 1 сентября

В российских регионах с 1 сентября начнется эксперимент с исламским банкингом

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России с 1 сентября начнется двухлетний эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Соответствующий законопроект президент России Владимир Путин подписал в начале августа.

Эксперимент пройдет в четырех регионах страны — Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. При этом документом предусмотрено, что как его сроки, так и география могут быть расширены.

Исламский банкинг предполагает соответствие принципам шариата — отсутствие каких-либо процентных доходов, запрет чрезмерного риска и вложения средств в определенные отрасли. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их работу будет Банк России, также на ЦБ возложены функции надзора за участниками.

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В декабре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что внедрение исламского банкинга в России позволит создать в стране альтернативную платежную систему. «Уверен, создание подобного механизма в России даст ощутимый импульс отношениям со странами Организации исламского сотрудничества, а также поспособствует появлению альтернативной платежной системы в стране», — отметил политик.

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