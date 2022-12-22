Кадыров оценил идею внедрения исламского банкинга в России

Кадыров: внедрение исламского банкинга в РФ создаст альтернативную платежную систему

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил идею внедрения исламского банкинга в России. По его мнению, это позволит создать в стране альтернативную платежную систему.

«Уверен, создание подобного механизма в России даст ощутимый импульс отношениям со странами Организации исламского сотрудничества, а также поспособствует появлению альтернативной платежной системы в стране», — заявил политик.

По словам Кадырова, он направлял президенту России Владимиру Путину письменное обращение с предложением развития исламского банкинга в России в качестве дополнительной меры поддержки малого и среднего бизнеса в стране и глава государства одобрил эту идею.

Глава Чечни добавил, что законодательное утверждение инициативы создаст новую сферу банковской деятельности, не противоречащую принципам религии, которая показала свою эффективность в исламских странах.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон об исламском банкинге может быть принят во втором и третьем чтениях в январе-феврале следующего года.

О том, что в России планируют узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, стало известно в июле. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. Пилотными регионами по внедрению исламского банкинга выбраны Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан.

