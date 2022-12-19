Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:49, 19 декабря 2022Экономика

Назван срок принятия закона об исламском банкинге в России

Аксаков: закон об исламском банкинге может быть принят в январе-феврале

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Закон об исламском банкинге может быть принят во втором и третьем чтениях в январе-феврале следующего года. Такой срок назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

«Будем активно работать, с тем чтобы в январе, в худшем случае в феврале, принять его во втором, третьем чтениях», — отметил он.

Аксаков добавил, что по законопроекту предстоит еще большая работа. «К нему много вопросов, он не такой простой. Прежде всего с точки зрения налогообложения доходов, получаемых в случае их использования», — пояснил он.

О том, что в России хотят узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, стало известно в июле. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. Пилотными регионами по внедрению исламского банкинга выбраны Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
41-летний певец Крэйг Дэвид назвал причину отказа от романтических отношений
Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Путин рассказал о невозможности удержаться от звонка лидеру Аргентины после ЧМ
Россия примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
Путин поддержал идею подготовки самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии
Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец
Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями
Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.