Назван срок принятия закона об исламском банкинге в России

Аксаков: закон об исламском банкинге может быть принят в январе-феврале

Закон об исламском банкинге может быть принят во втором и третьем чтениях в январе-феврале следующего года. Такой срок назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

«Будем активно работать, с тем чтобы в январе, в худшем случае в феврале, принять его во втором, третьем чтениях», — отметил он.

Аксаков добавил, что по законопроекту предстоит еще большая работа. «К нему много вопросов, он не такой простой. Прежде всего с точки зрения налогообложения доходов, получаемых в случае их использования», — пояснил он.

О том, что в России хотят узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, стало известно в июле. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. Пилотными регионами по внедрению исламского банкинга выбраны Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан.