16:53, 15 мая 2026Спорт

Российский боец-тяжеловес нокаутировал сенегальца и вернул титул чемпиона ONE

Российский боец MMA Малыхин победил Умара Кейна и вернул титул чемпиона ONE
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rouelle Umali / XinHua / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин одержал победу в бою с сенегальцем Умаром Кейном на турнире азиатского промоушена ONE. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Таиланде и завершился победой россиянина нокаутом в четвертом раунде. Малыхин вернул чемпионский титул организации в тяжелом весе.

В ноябре 2024 года Кейн нанес Малыхину первое поражение в карьере и отобрал один из трех поясов промоушена. Судьи отдали победу африканцу раздельным решением. После этого Малыхин объявлял о завершении карьеры.

На счету россиянина теперь 15 побед (11 — нокаутом) и одно поражение. В активе Кейна семь побед и два поражения.

