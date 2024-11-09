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10:16, 9 ноября 2024Спорт

Российский боец ММА проиграл сенегальцу и утратил пояс чемпиона промоушена ONE

Россиянин Малыхин проиграл сенегальцу Кейну и утратил пояс чемпиона ONE
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Малыхин

Анатолий Малыхин. Фото: Wikipedia

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин потерпел поражение в бою с сенегальцем Умаром Кейном на турнире азиатского промоушена ONE. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Таиланде и продлилась все пять раундов. Судьи отдали победу африканцу раздельным решением. Кейн стал чемпионом организации в тяжелом весе. Малыхин сохраняет титулы в среднем и полутяжелом весах.

36-летний россиянин потерпел первое поражение в профессиональной карьере в ММА. На его счету 14 побед (10 — нокаутом).

32-летний Кейн провел восемь боев в ММА. Сенегалец одержал семь побед и потерпел одно поражение.

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