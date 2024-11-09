Российский боец ММА проиграл сенегальцу и утратил пояс чемпиона промоушена ONE

Россиянин Малыхин проиграл сенегальцу Кейну и утратил пояс чемпиона ONE

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин потерпел поражение в бою с сенегальцем Умаром Кейном на турнире азиатского промоушена ONE. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Таиланде и продлилась все пять раундов. Судьи отдали победу африканцу раздельным решением. Кейн стал чемпионом организации в тяжелом весе. Малыхин сохраняет титулы в среднем и полутяжелом весах.

36-летний россиянин потерпел первое поражение в профессиональной карьере в ММА. На его счету 14 побед (10 — нокаутом).

32-летний Кейн провел восемь боев в ММА. Сенегалец одержал семь побед и потерпел одно поражение.