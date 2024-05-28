В Калининграде стартовали переговоры по ситуации на ЗАЭС

В Калининграде стартовали переговоры Лихачева и Гросси по ситуации на ЗАЭС

На территории аэропорта Храброво в Калининграде стартовали переговоры главы «Росатома» Алексея Лихачева и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Они приступили к обсуждению ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает ТАСС.

Уточняется, что встреча проходит в вип-зале аэропорта. Борт из Вены приземлился в Калининграде в 8:01 по местному времени (9:01 мск).

О визите Гросси и членов его команды 21 мая сообщал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о тревожной и хрупкой ситуации на ЗАЭС. Он указал, что около станции есть военная активность, и напомнил, что один из эпизодов на объекте снова привел его в Совет Безопасности ООН.