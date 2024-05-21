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19:37, 21 мая 2024Мир

Глава МАГАТЭ отправится в Калининград и обсудит Запорожскую АЭС

Постпред России Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси посетит Калининград 28 мая

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 мая посетит с официальным визитом Калининград, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его цитирует ТАСС.

«Встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и членов его команды с российской межведомственной делегацией под руководством генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Евгеньевича Лихачева, судя по всему, состоится через неделю, 28 мая, в Калининграде», — сказал он.

По словам дипломата, на повестке встречи будет обсуждение текущей ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ранее Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной и очень хрупкой. Глава организации указал, что около ЗАЭС есть военная активность, и напомнил, что один из эпизодов на объекте снова привел его в Совет Безопасности ООН.

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      Виктория Кондратьева
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