Рогов заявил о необходимости санитарной зоны за Днепром из-за обстрелов ЗАЭС

Рогов: для защиты ЗАЭС от обстрелов ВСУ необходима санитарная зона за Днепром

Для защиты Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) необходимо создание санитарной зоны. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, санитарная зона должна проходить по правому берегу Днепра.

«Для того чтобы она была, необходимо зачищать от нацистов и правый берег Днепра, где они в Никополе, Томаковке, Марганце осуществляют обстрелы», — добавил Рогов.

Днем 29 мая ВСУ открыли огонь по Энергодару и Каменке-Днепровской. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил информацию о массированном обстреле городов украинскими военными и призвал жителей оставаться в укрытиях до стабилизации обстановки.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что перезапуск ЗАЭС в настоящее время невозможен.