Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Об этом он написал в соцсети X.
Политик прокомментировал видео из города Днепра (украинское название Днепропетровска), на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытаются задержать украинца для его мобилизации. Мужчину, которого хотели затолкать в автобус, у военкомов отбили прохожие.
Филиппо описал инцидент как «ужасающее уличное похищение». Он предупредил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, ведет украинское население к тотальному истреблению.
Украинские военкомы стали применять силу против гражданских лиц
В сети все чаще стали всплывать видео с действиями украинских военкомов, которые нельзя охарактеризовать как цивилизованные. В частности, 3 июня сотрудники ТЦК в Львовской области сбили велосипедиста для мобилизации. На кадрах можно заметить, как автомобиль ТЦК «подрезал» велосипедиста, в результате чего последний упал. При этом машина съехала в кювет. После этого велосипедист встал и начать убегать от военкомов. Уклониста попытался догнать сотрудник ТЦК, однако уже через несколько секунд он прекратил погоню.
В Киеве в тот же день было снято видео, на котором военком бьет головой в лицо женщину, заступившуюся за задержанного уклониста. В обоих случаях власти объяснили, что военнослужащие «не сдержали эмоций». А избиение женщины и вовсе расценили как «действия в рамках закона».
При этом пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) открестилась от скандалов. Там заявили, что значительная часть видеозаписей конфликтов сотрудников ТЦК с местными жителями является постановочной.
Действия украинских военных сравнили с диктатурой Пиночета
В конце мая преподаватель одного из киевских университетов рассказал, что военкомы в украинской столице стали действовать жестче, буквально отлавливая людей на улицах.
Явные отморозки, которые получают удовольствие от того, что им дана абсолютная власть над людьми
«В общем, превращаемся в диктатуру по модели Пиночета», — посетовал киевлянин.
Украинский военнослужащий Юрий Водян, сдавшийся в плен российским бойцам, пожаловался, что сотрудники ТЦК мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой. По его словам, военкомы затолкал» его в машину на улице в селе Новосевастополь Николаевской области и отвезли в военкомат. После заполнения документов его отправили на медкомиссию, которая, по словам военнопленного, прошла за 15 минут.
Также стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Молодого инвалида из Одессы задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел 30-минутную комиссию, на которой его признали годным. Военкомы добавили, что призывник с подобными недугами может служить в тыловых частях обеспечения.
На фоне тотальной нехватки призывников власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов предупредил, что в случае отправки спасателей на фронт некому будет выполнять их работу и тушить пожары.