Политик Филиппо призвал ЕС к миру на Украине после видео с задержанием в Днепре

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Об этом он написал в соцсети X.

Политик прокомментировал видео из города Днепра (украинское название Днепропетровска), на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытаются задержать украинца для его мобилизации. Мужчину, которого хотели затолкать в автобус, у военкомов отбили прохожие.

Филиппо описал инцидент как «ужасающее уличное похищение». Он предупредил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, ведет украинское население к тотальному истреблению.

Украинские военкомы стали применять силу против гражданских лиц

В сети все чаще стали всплывать видео с действиями украинских военкомов, которые нельзя охарактеризовать как цивилизованные. В частности, 3 июня сотрудники ТЦК в Львовской области сбили велосипедиста для мобилизации. На кадрах можно заметить, как автомобиль ТЦК «подрезал» велосипедиста, в результате чего последний упал. При этом машина съехала в кювет. После этого велосипедист встал и начать убегать от военкомов. Уклониста попытался догнать сотрудник ТЦК, однако уже через несколько секунд он прекратил погоню.

В Киеве в тот же день было снято видео, на котором военком бьет головой в лицо женщину, заступившуюся за задержанного уклониста. В обоих случаях власти объяснили, что военнослужащие «не сдержали эмоций». А избиение женщины и вовсе расценили как «действия в рамках закона».

При этом пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) открестилась от скандалов. Там заявили, что значительная часть видеозаписей конфликтов сотрудников ТЦК с местными жителями является постановочной.

Действия украинских военных сравнили с диктатурой Пиночета

В конце мая преподаватель одного из киевских университетов рассказал, что военкомы в украинской столице стали действовать жестче, буквально отлавливая людей на улицах.

Явные отморозки, которые получают удовольствие от того, что им дана абсолютная власть над людьми житель Киева преподаватель университета

«В общем, превращаемся в диктатуру по модели Пиночета», — посетовал киевлянин.

Украинский военнослужащий Юрий Водян, сдавшийся в плен российским бойцам, пожаловался, что сотрудники ТЦК мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой. По его словам, военкомы затолкал» его в машину на улице в селе Новосевастополь Николаевской области и отвезли в военкомат. После заполнения документов его отправили на медкомиссию, которая, по словам военнопленного, прошла за 15 минут.

Также стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Молодого инвалида из Одессы задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел 30-минутную комиссию, на которой его признали годным. Военкомы добавили, что призывник с подобными недугами может служить в тыловых частях обеспечения.

На фоне тотальной нехватки призывников власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов предупредил, что в случае отправки спасателей на фронт некому будет выполнять их работу и тушить пожары.