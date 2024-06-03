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19:04, 3 июня 2024Бывший СССР

В киевском ТЦК объяснили поступок ударившего женщину головой в лицо сотрудника

В киевском ТЦК заявили, что их сотрудник ударил женщину в лицо «в рамках закона»

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В киевском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) объяснили поступок своего сотрудника, который ударил женщину головой в лицо. Соответствующая публикация появилась на странице ТЦК в Facebook.

В военкомате заявили, что их сотрудник, который ударил заступившуюся за задержанного уклониста женщину, действовал «в рамках закона», хотя и «не сдержал эмоций». В ТЦК также добавили, что по поводу случившегося уже ведется служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Львовской области сотрудники военкомата сбили велосипедиста, пытаясь его мобилизовать. Упав на землю, сбитый мужчина начал убегать от работников ТЦК. Один из них попытался его догнать, однако уже через несколько секунд прекратил преследование.

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      Алевтина Запольская
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