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16:43, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата сбили велосипедиста для мобилизации

«Страна.ua»: во Львовской области военкомы сбили велосипедиста для мобилизации

На Украине сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата) сбили велосипедиста для мобилизации. Видео с моментом наезда военкомов на мужчину опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

Инцидент произошел во Львовской области. На появившихся в сети кадрах можно заметить, как автомобиль работников ТЦК «подрезал» велосипедиста, в результате чего последний упал. При этом машина съехала в кювет.

После этого велосипедист встал и начать убегать от военкомов. Уклониста попытался догнать сотрудник ТЦК, однако уже через несколько секунд он прекратил преследовать гражданина.

Ранее сообщалось, что на Украине пограничники задержали мужчин, пытавшихся сбежать из страны при помощи детских надувных кругов. Четверо граждан хотели таким образом переплыть реку Тиса и оказаться в Румынии. В отношении всех уклонистов были составлены административные протоколы.

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      Екатерина Грищенко
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