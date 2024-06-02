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00:10, 3 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали постановкой видео с конфликтами сотрудников ТЦК с жителями

ВСУ назвали постановочными видео с конфликтами сотрудников ТЦК с жителями

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Значительная часть видеозаписей конфликтов сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с местными жителями являются постановочными, говорится в Telegram-канале пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также автомобили с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить», — говорится в публикации. Вместе с этим ролики распространяются в плохом качестве для имитации естественности.

В пресс-службе также заявили, что получают данных об организации съемок таких сюжетов «на временно оккупированной территории».

В Сухопутных войсках подчеркнули, что все настоящие ситуации, которые имеют место, тщательно изучаются, и по необходимости проводятся проверки.

Ранее преподаватель университета в Киеве сообщил News.ru., что сотрудники ТЦК стали жестче действовать в столице. Он отметил, что на улицах города сейчас можно встретить только молодежь допризывного возраста и пенсионеров. Остальные стараются не выходить из дома, ведь сотрудники ТЦК начали ловить буквально всех подряд, подчеркнул мужчина.

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      Сергей Грехов
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