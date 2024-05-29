На Украине рассказали о жестких методах работы ТЦК в столице

Киевский преподаватель назвал «отморозками» отлавливающих людей сотрудников ТЦК

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) стали жестче действовать в Киеве, буквально отлавливая людей на улицах. Об этом на условиях анонимности заявил преподаватель местного университета в беседе с News.ru.

«Они мне кажутся явными отморозками, которые получают удовольствие от того, что им дана абсолютная власть над людьми. В общем, превращаемся в диктатуру по модели Пиночета», — сказал киевлянин.

Преподаватель отметил, что на улицах столицы Украины сейчас можно встретить только молодежь допризывного возраста и пенсионеров. Остальные стараются не выходить из дома, ведь сотрудники ТЦК начали ловить буквально всех подряд, подчеркнул мужчина.

Ранее представители подпольной организации «Дозор» сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования дежурят у зданий роддомов на Украине. По словам подпольщиков, они могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством, или на пороге детского сада.