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06:42, 29 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о дежурстве военкомов у зданий роддомов на Украине

На Украине фиксировались случаи дежурства патрулей ТЦК у зданий роддомов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») дежурят у зданий роддомов на Украине. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийской подпольной организации «Дозор».

Он отметил, что патрули ТЦК «могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада». В подполье добавили, что также фиксировались случаи дежурства у зданий роддомов.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники ТЦК начали насильственную мобилизацию мужчин на улицах города. В социальных сетях появилось видео, на котором несколько граждан в военной форме, а также сотрудники правоохранительных органов силой задерживают мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе «Караваевых дач».

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      Марина Совина
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