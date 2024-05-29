Подполье сообщило о дежурстве военкомов у зданий роддомов на Украине

На Украине фиксировались случаи дежурства патрулей ТЦК у зданий роддомов

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») дежурят у зданий роддомов на Украине. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийской подпольной организации «Дозор».

Он отметил, что патрули ТЦК «могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада». В подполье добавили, что также фиксировались случаи дежурства у зданий роддомов.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники ТЦК начали насильственную мобилизацию мужчин на улицах города. В социальных сетях появилось видео, на котором несколько граждан в военной форме, а также сотрудники правоохранительных органов силой задерживают мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе «Караваевых дач».