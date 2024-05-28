В Киеве сотрудники военкомата устроили насильственную мобилизацию на улице

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК начали насильственную мобилизацию на улицах Киева

В Киеве сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») начали насильственную мобилизацию мужчин на улицах города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

В социальных сетях появилось видео, на котором несколько граждан в военной форме, а также сотрудники правоохранительных органов силой задерживают мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе «Караваевых дач».

Как сообщал сотрудник ТЦК Владимир Гренюх, на Украине по повестке в военкомат приходят только два процента граждан. По этой причине, добавил работник территориального центра комплектования, он поддерживает жесткие меры по мобилизации.

Ранее о терроре сотрудниками военкомата населения в подконтрольном Киеву Херсоне рассказывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, работники ТЦК ловят людей «как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».