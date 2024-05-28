Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 28 мая 2024Бывший СССР

В Киеве сотрудники военкомата устроили насильственную мобилизацию на улице

«Страна.ua»: сотрудники ТЦК начали насильственную мобилизацию на улицах Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Киеве сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») начали насильственную мобилизацию мужчин на улицах города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

В социальных сетях появилось видео, на котором несколько граждан в военной форме, а также сотрудники правоохранительных органов силой задерживают мужчину. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе «Караваевых дач».

Как сообщал сотрудник ТЦК Владимир Гренюх, на Украине по повестке в военкомат приходят только два процента граждан. По этой причине, добавил работник территориального центра комплектования, он поддерживает жесткие меры по мобилизации.

Ранее о терроре сотрудниками военкомата населения в подконтрольном Киеву Херсоне рассказывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, работники ТЦК ловят людей «как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Очевидица описала момент падения обломков беспилотника на дом под Москвой

      Назначена дата слушаний по иску Генпрокуратуры к Ходорковскому

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

      Российского профессора «силы мысли» обманули аферисты на 270 тысяч рублей

      Названы основные тренды в соцсетях

      В Киеве сотрудники военкомата устроили насильственную мобилизацию на улице

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше