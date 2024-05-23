Действия военкомов в Херсонской области сравнили с отловом зверей

Сальдо: в Херсоне людей отлавливают как зверей из-за мобилизации

В оккупированном киевскими властями Херсоне происходит террор — в рамках насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) людей отлавливают на улицах как зверей, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Он утверждает, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») ловят людей «как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».

Ранее сотрудники ТЦК в Харькове на востоке Украины начали принудительную мобилизацию бездомных. Тем временем заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что более трех тысяч осужденных подали заявления на мобилизацию в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение