Названо количество приходящих по повестке граждан Украины

Сотрудник ТЦК Гренюх: на Украине по повестке приходят два процента граждан

На Украине из получивших повестку граждан по ней приходят только два процента. Об этом заявил сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львове Владимир Гренюх в интервью «Эспрессо».

«Из 100 процентов получивших повестки людей приходят всего два процента», — сказал он, добавив, что поддерживает жесткие меры по мобилизации. По словам Гренюхи, некоторые военные находятся в зоне боевых действий по 2-3 года, им нужна замена.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Теперь за неявку по повестке в ТЦК гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.