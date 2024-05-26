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13:41, 26 мая 2024Бывший СССР

Названо количество приходящих по повестке граждан Украины

Сотрудник ТЦК Гренюх: на Украине по повестке приходят два процента граждан

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На Украине из получивших повестку граждан по ней приходят только два процента. Об этом заявил сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львове Владимир Гренюх в интервью «Эспрессо».

«Из 100 процентов получивших повестки людей приходят всего два процента», — сказал он, добавив, что поддерживает жесткие меры по мобилизации. По словам Гренюхи, некоторые военные находятся в зоне боевых действий по 2-3 года, им нужна замена.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Теперь за неявку по повестке в ТЦК гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.

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      Мария Черкасова
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